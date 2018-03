Tre ragioni per esternalizzare la gestione magazzino

Milano 18 Marzo – Una gestione magazzino ottimale è la chiave di successo per qualsiasi impresa produttiva. Organizzare un magazzino in maniera funzionale, non è solo una priorità per realtà strutturate e, con flussi di merci ingenti, ma per qualsiasi impresa che abbia necessità di uno spazio di stoccaggio.

Questa operazione di amministrazione costituisce una voce passiva a bilancio in quanto le merci ferme non generano introiti, tuttavia esiste un metodo certo per economizzare capitale e tempo: esternalizzare la gestione magazzino.

Perchè affidare gestione magazzino ad una cooperativa

La gestione magazzino è un’attività che non può essere presa alla leggera, in quanto le merci costituiscono non solo un investimento ma parte del capitale di un’azienda. Va da sè che, come qualsiasi altro aspetto che concerne la produzione, anche la gestione magazzino deve essere condotta da professionisti del settore. In particolare, le condizioni che garantiscono l’efficienza di un deposito, sono:

Sicurezza e salubrità dell’ambiente

Documentazione adeguata e aggiornata

Spesso, per il personale interno ad un’azienda il monitoraggio di queste condizioni risulta difficile. Per questo il numero di imprese che si affidano a cooperative lavoro milano è in continua crescita. Una cooperativa esterna è in grado di assicurare standard qualitativi superiori rispetto all’impiego di personale dipendente, è capace di economizzare le risorse destinate alla gestione magazzino e, infine, può garantire puntualità nell’amministrazione burocratica.

Nel dettaglio, ci sono principalmente 3 ragioni per cui l’esternalizzazione della gestione di un magazzino potrebbe essere la chiave di volta del tuo business, oltre che un metodo di risparmio assicurato:

Logistica funzionale Sgravi burocratici Garanzia di sicurezza ambientale

Logistica funzionale

Il termine logistica veniva originariamente utilizzato in campo militare, per definire tutte le misure atte a garantire la sussistenza e la prestanza in combattimento degli eserciti. In ambito industriale, per logistica si intende la gestione del flusso merci.

Questa operazione richiede competenze a 360° che presuppongono una formazione lunga e attenta. Tra le cooperative lavoro milano, AXA & CO. CONSORZIO SOC. COOP. da anni si distingue per la qualità dei servizi offerti.

Se volete dimenticarvi di aspetti gravosi quali: la selezione e gestione personale qualificato, la gestione di merci in entrata/uscita, la catalogazione dei prodotti; la soluzione che fa al caso vostro è esternalizzare la gestione del magazzino.

Il team qualificato AXA, la miglior cooperativa lavoro milano, garantisce standard logistici elevatissimi in ogni step della gestione: dal ricevimento merce allo stoccaggio, dal pickingal packing fino all’inventario.

Sgravi burocratici

La gestione burocratica di un magazzino è una delle questioni più insidiose per gli imprenditori. In particolare, tre voci necessitano di monitoraggio costante e certosino:

Documentazione di trasporto Fatturazione Inventario

Questa parte del processo richiede l’utilizzo di software gestionali, strumenti costosi e difficili da utilizzare. L’adozione di questi sistemi informatici, soprattutto all’inizio, costituisce un vero e proprio ostacolo alla fluidità in quanto, servirà tempo per formare il personale, il quale comunque tenderà a commettere errori nelle prime fasi.

AXA servizi, grazie al suo personale costantemente aggiornato, può occuparsi di tutte le voci di gestione amministrativa del tuo magazzino, consentendoti di risparmiare tempo, soldi ed energie.

Sicurezza ambientale

Garantire sicurezza è, al giorno d’oggi, un obbligo imprescindibile, eticamente e legalmente. La sicurezza comprende la salubrità dell’ambiente, la formazione del personale in ottica di pratiche lavorative che garantiscano l’incolumità individuale e di terzi, e, infine, il monitoraggio dell’utilizzo di dispositivi di protezione.

AXA servizi garantisce il rispetto delle norme legali di sicurezza previste dal Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.