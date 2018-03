Questo governo moribondo blocca la legge della Regione che incrementa il turismo

Milano 18 Marzo – Il governo Gentiloni, travolto alle urne, trova il tempo per mettere i bastoni tra le ruote della Lombardia anche da moribondo. Succede infatti che in uno degli ultimi Consigli dei ministri presieduto dall’ex ministro degli Esteri di Matteo Renzi – leader dimissionario del Pd meno votato della storia – ieri a Palazzo Chigi abbia trovato fi tempo per impugnare la legge lombarda sul turismo. Il provvedimento del Pirellone, approvato a gennaio su imput dell’assessore allo Sviluppo economico Mauro Parolini, mirava per la prima volta a mettere ordine nella giungla degli annunci on line per le case in affitto. Attraverso un codice identificativo, si puntava a fissare standard minimi di qualità e a superare la concorrenza sleale che domina oggi il settore. C’è chi paga le tasse e chi no, chi specula, chi chiede prezzi stellari per bettole a Ronchetto delle rane durante il Salone del mobile e così via. «Per prima in Italia la Regione Lombardia» sottolineava a gennaio Parolini, «ha affrontato a viso aperto questo tema, portandolo a galla. Vogliamo innalzare la qualità dell’accoglienza in Lombardia, qualità che si traduce in un servizio più accogliente e qualificato per i turisti». D’altronde anche il Comune di Milano ha appena chiuso un accordo con Airbnb che porterà nelle casse di Palazzo Marino 3 milioni di euro di tassa di soggiorno. Alzando la qualità dell’offerta, poi, è inevitabile che si incrementerebbero anche i flussi turistici, che già in Lombardia hanno registrato una continua impennata negli ultimi tempi. Per il governo moribondo, al contrario, si tratta di una nonna illegale perché invade le competenze dello Stato (che mai prima d’ora aveva affrontato la questione). Al di là dei cavilli da Azzeccagarbugli, il punto è tutto politico: la Lombardia che reclama più autonomia a suon di voti viene ostacolata perfino quando approva leggi sul turismo. Il Pd è centralista fino all’ultimo giorno di governo. Inutile sorprendersi se poi alle regionali qui prende 20 punti di distacco da chi vuole tenere soldi sul territorio.

Massimo Costa (Libero)