Tutta la Darsena imbrattata dal corteo per Dax

Milano 17 Marzo – Ieri sera un corteo di centri sociali in memoria di Dax ha fatto un lungo giro per tutto il Ticinese.

Purtroppo questo corteo, motivato dal ricordo dell’uccisione del militante dei centri sociali Cesara, ha avuto uno strascico di atti vandalici.

Tutta la Darsena è stata riempita di graffiti e murales. Come sempre al centinaio di ragazzi dei centri sociali è stato consentito di tutto senza alcun interventi delle forze dell’ordine.

Gli imbrattamenti della Darsena dovranno essere ripuliti dal Comune. A pagare saranno come sempre i contribuenti. Mentre per le scritte sugli immobili dovranno farsi carico i privati.

Piacerebbe vivere in una città in cui il Sindaco chiede rispetto per il patrimonio pubblico e privato. Piacerebbe anche vivere in un paese dove il Questore ordina che si impedisca il danneggiamento di spazi pubblici . E magari contesti tutti i reati ai protagonisti anche se sono antagonisti.