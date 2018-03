Capgemini: 700 nuove assunzioni

Milano 17 Marzo – Nel 1967 Serge Kampf fonda a Grenoble, in Francia, la Sogeti, un’azienda informatica. Nel 1975 grazie all’acquisizione di 2 società operanti nel settore di servizi IT, Cap e Gemini Computer System, nasce la Capgemini, azienda leader presente in 21 paesi europei. Nel 1989 Capgemini riesce ad entrare anche nel mercato americano diventando l’azienda leader del settore a livello globale. Oggi Capgemini è il principale gruppo a livello mondiale che fornisce consulenza, tecnologia e outsourcing ed è presente in più di 40 Paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui 3.300 solo in Italia. E proprio in Italia l’azienda ha intenzione di assumere, entro la fine del 2018, 700 nuove figure. Nello specifico le assunzioni riguardano … continua a leggere