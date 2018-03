Rapina con stupro di via Chopin: catturato 24enne colombiano, tradito dal cellulare della vittima

Milano 16 Marzo – È stato fermato giovedì mattina dai carabinieri Freylin Lopez Villa, 24 anni, fermato dai carabinieri con l’accusa l’uomo che lunedì sera ha rapinato due giovani studenti universitari e violentato la ragazza 19enne tra via Peressutti e via Chopin, nella zona sud di Milano. Il violentatore, un colombiano classe 1993, era fuggito con una Fiat Punto, rapinata ai due studenti. La macchina, rintracciata grazie alla geolocalizzazione del navigatore, era stata trovata mercoledì tra l’Ortomercato e Calvairate. Aveva anche portato via il cellulare del ragazzo, e non appena l’ha riacceso i carabinieri hanno individuato la sua posizione. «Tutti noi siamo stati feriti da questa violenza assolutamente gratuita, è una ferita per tutta la città di Milano», ha detto il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella, esprimendo la sua gratitudine ai carabinieri. «Abbiamo dato la priorità assoluta a questa indagine», ha spiegato Mannella, che ha chiesto per il sospettato la convalida del fermo e la misura cautelare.

La pistola Il sostituto procuratore Luca Gaglio ha spiegato che il 24enne impugnava una pistola finta a cui aveva tolto il tappo rosso, per cui era impossibile distinguerla da una vera. Le immagini della violenza sono state riprese da una telecamera, sia pur posizionata in distanza, e il quadro indiziario appare chiaro. Il fermato non aveva una residenza stabile e dormiva in zona, per esempio in un sottotetto. Ha soltanto dei piccoli precedenti per porto di arma da taglio.