Milano, apre oggi il nuovo mercato di campagna amica

Milano 16 Marzo – Dalla mariola al riso zafferano e menta: in città apre un nuovo mercato Campagna Amica.

Dal cotechino al riso integrale, dai formaggi d’alpeggio all’insalata a chilometro zero: venerdì 16 marzo 2018, per la prima volta nel quartiere Santa Giulia a Milano, apre a tutti i consumatori un nuovo farmers’ market di Campagna Amica. L’appuntamento è dalle ore 12.30 alle 19 nell’area antistante il palazzo di Sky, nella piazza pubblica inaugurata l’estate scorsa e accessibile da via Pizzolpasso. I banchi degli agricoltori con le eccellenze agroalimentari del territorio torneranno poi ogni venerdì del mese.

I consumatori troveranno prodotti stagionali a chilometro zero e molte specialità, come la tipica mariola, il salame “tondo” cremonese, o il riso carnaroli già pronto da cuocere con zafferano e menta; e ancora, il formaggio di capra a pasta cotta e a lunga stagionatura e una linea di agribeauty con creme viso e dopobarba a base di bava di lumaca.

Il mercato di Santa Giulia – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza – si aggiunge agli altri farmers’ market di Campagna Amica già attivi nel capoluogo lombardo in via Ripamonti 35 negli spazi dell’ex Consorzio Agrario (mercoledì e sabato mattina), in via Lomellina 1 (mercoledì mattina) e al Lido di piazzale Lotto 15 (venerdì mattina).

“La formula dei mercati di Campagna Amica funziona anche a Milano – spiega Alessandro Rota, Presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza – I consumatori si avvicinano ai nostri farmers’ market perché trovano i prodotti di stagione e del territorio, con un buon rapporto qualità-prezzo. Piace anche il contatto diretto con i produttori, che garantisce al consumatore di sapere da dove arriva il cibo che porta in tavola”.