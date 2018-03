A Orio sequestro record di ketamina in confezioni shampoo

Milano 16 Marzo – Sette chili di ketamina, nascosta in confezioni di shampoo è stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Orio al Serio, che ha arrestato cinque persone ritenute i corrieri.

Lo shampoo era custodito in una confezione del bagaglio di una ventenne italiana giunta allo scalo bergamasco da Eindhoven, in Olanda. Da quel sequestro sono scattate le indagini, che hanno permesso di risalire ai cinque arrestati: hanno tra i 20 e i 30 anni e vivono in Italia.

La Finanza ha spiegato che si tratta del sequestro più ingente di ketamina liquida a livello nazionale.(Ansa)