Milano, incomprensibile quell’acido lanciato per strada contro due anziani

Milano 15 marzo – Uno sconosciuto che colpisce i passanti apparentemente a caso, lanciando liquido corrosivo. È allarme alla periferia di Milano dopo che alle 11 di mercoledì mattina in via Rismondo, angolo via delle Forze Armate, una coppia di anziani ha denunciato l’aggressione. Marito e moglie, di 81 e 72 anni, stavano camminando sul marciapiede quando sono stati avvicinati da un uomo, forse di origine nordafricana, che ha versato il contenuto di una bottiglietta sulla giacca della donna. Nessuno è rimasto ferito e l’aggressore è fuggito.

I due, convinti che si trattasse di acqua, hanno preferito non discutere con il nordafricano e continuare a passeggiare. Arrivati in un bar di piazza Sant’Apollinare si sono accorti che l’indumento era corroso nella parte raggiunta dal liquido. La 72enne non ha riportato ustioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale anche solo per fini precauzionali. La giacca è stata sequestrata dalla polizia per essere analizzata. Gli agenti sono ora sulle tracce del sospettato. Quello di mercoledì mattina potrebbe non esser stato l’unico caso: verifiche in corso su altre segnalazioni.(Corriere)