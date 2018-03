Gli animali hanno il cuore d’oro. E’ stato un privilegio vivere accanto al cane Oliver

Quella per gli animali è una passione ereditata dai miei nonni. Il mio primo amore è stato Erminio. Un gatto inavvicinabile. Per tutti. Ma non per me. Un ‘oretta di corteggiamento…Una casa trasformata. Un caos. Piacevole. Un andirivieni. A qualsiasi ora del giorno e della notte. Una scala privata. Solo per felini. In ogni istante, in ogni foto, io, i miei familiari e loro. Otta la socievole dal fiuto infallibile, One il cuor di Leon e, Perlina la chiacchierona, piccola e fragile, Lulù la bimba freddolosa, Siriuccio il tenerone, Mira la splendente, kuma la leggiadra, Alfa il cucciolone, Vega l’onnipresente, Rudy il Gatto. Poi Oliver.

Il cane. Abbandonato da chissà chi. Lui magro magro. Sotto una pioggia battente. Ed io che fermo l’auto e lo carico su. Era il 13 maggio 2004. Un anno esatto dalla mia laurea. Oliver è stato il regalo mio più grande. Bello. Come il sole. Dolce. Come pochi. Tenero. Sensibile. Dal cuore d’oro. Buono come il pane. Anzi, di più. Intelligente. Anarchico. Indipendente. Solitario. E’ la nostra ombra. Carattere asciutto. Pochi fronzoli. Sincero. Forte e tenace. Mai un lamento. Mai. Amico dei gatti. E mio. Il migliore. Compagno di mille avventure. Personal trainer mio e di mamma. Il nostro è stato un viaggio meraviglioso. I primi tempi sono filati lisci. Poi l’epilessia. Una grande paura. E le compressine tutti i santi giorni. Serviva solo un poco di pappa buona e la pillola andava giù. Gli attacchi. Pochi minuti poi, come se niente fosse successo, pronto e pimpante come sempre. Pronto per nuove corse. Una dimenticanza, un cancello aperto e voilà: Oliver a zonzo. Argento vivo. Correva in solitaria. Inseguiva pastori maremmani tralasciando una “leggera” sproporzione. Come una freccia. Si manifestava solo attraverso il fruscio. Questo era il suo unico sfogo. Il suo unico gioco.

ANTONIETTA PALAMONE (Libero)