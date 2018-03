Ennesima aggressione al personale di stazione ATM. Oltre la security ATM servono le forze dell’ordine

Milano 15 Marzo – Ieri, 14 Marzo 2018, alle 13.30 circa nella stazione di Pero M1 un passeggero italiano non identificato, a seguito di una banalissima discussione verbale, ha sbattuto violentemente la porta della cabina dell’operatore di stazione sita al mezzanino addosso all’agente in servizio, procurandogli una ferita al piede.

Il dipendente ATM è stato portato all’ospedale Galeazzi in codice verde. Prognosi 5 giorni.

Anche questo episodio testimonia che ci vuole più impegno per la sicurezza nel trasporto pubblico, in superficie e in metrò. Non passa giorno che non si verifichi una aggressione o un atto di vandalismo.

ATM si sta muovendo aumentando il numero della security interna. Ci vorrebbe però più impegno del Comune per garantire la sicurezza di passeggeri e dipendenti. Il Sindaco deve chiedere al Prefetto piu presenza delle Forze dell’Ordine in metrò e sui mezzi. Bisogna anche identificare la grande massa di portoghesi che viaggiano a sbafo per avere un effetto deterrenza.