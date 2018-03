Pasqua 2018: tornano le uova e le colombe solidali dell’associazione Bianca Garavaglia per la ricerca sui tumori pediatrici

Il ricavato della loro vendita sarà devoluto alsostegno di progetti di ricerca e cura sui tumori infantili a favore della Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Milano 14 Marzo – La Pasqua si tinge di solidarietà con le uova di cioccolato e le colombe pasquali dell’Associazione Bianca GaravagliaOnlus. Acquistandole, infatti, si potrà donare una speranza in più ai bambini malati di tumore, sostenendo progetti di ricerca, cura e assistenza a favore della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,per la quale la Onlus si prodiga fin dal 1987.

Si punta sul contributo non solo dei privati, ma anche delle aziende e, a partire da quest’anno, delle scuole, oggetto di una massiccia campagna di promozione.

Gli ordinativi di uova e colombe solidali, se si tratta di acquisti collettivi per numeri importanti,saranno accettati entro il prossimo 18 marzoscrivendo a segreteria@abianca.org oppure telefonando al n. 0331 635077. Diversamente i singoli acquirenti potranno prenotare i dolci pasquali entro la fine dello stesso mese.

Le uova di cioccolato, al latte o fondente, del peso di 350 grammi, includono al loro interno, in aggiunta alla canonica sorpresa, anche un gadget dell’associazionee sono disponibili con un contributo minimo di 12 euro cadauna.

Le colombe, del peso di 1 kg, sono prodotte da Paluani e incartate a mano in tonalità molto vivaci, dal verde al giallo al fucsia, in linea con i colori del “fiore di Bianca”, simbolo della Onlus. Sono disponibili con un contributo minimo di 12 euro cadauna e possono essere spedite in tutta Italia senza alcun minimo d’ordine con un costo fisso di 10 euro fino a 30 pezzi.

Per i privati le uova e le colombe a favore della ricerca contro i tumori infantili sono già disponibili presso la sede dell’Associazione Bianca Garavaglia, in via Gavinana 6, a Busto Arsizio, e si potranno trovare a partire dal mese di marzo anche presso i seguentibanchi solidali:

lunedì 12, mercoledì 14, lunedì 19, mercoledì 21 e mercoledì 28 marz o presso l’ Istituto Nazionale dei Tumori , in via Giacomo Venezian n° 1, a Milano;

o presso l’ , in via Giacomo Venezian n° 1, a Milano; domenica 18 e sabato 24 marzo nel centro di Busto Arsizio , in via Milano;

nel , in via Milano; sabato 24 marzo a Rho , in Piazza San Vittore;

a , in Piazza San Vittore; lunedì 19 marzo presso l’ospedale MultiMedica, in Viale Piemonte n° 70, a Castellanza (VA).

Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina: http://www.abianca.org/cause/per-noi-ogni-uovo-e-un-nuovo-sorriso/