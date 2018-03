Corsico: urlando di volere una casa popolare, straniero terrorizza i passanti con seghetto in mano

Milano 14 Marzo – Voleva una casa popolare dal sindaco di Corsico, Filippo Errante. Per questo motivo, martedì pomeriggio, un 54enne del Senegal ha percorso la via principale della cittadina, via Cavour, brandendo un seghetto da giardinaggio e seminando il panico tra i passanti. L’uomo, con ogni probabilità in preda agli effetti dell’alcol, è sbucato in centro intorno alle 15, vicino al municipio. A quell’ora, per strada c’erano numerosi passanti, soprattutto anziani e mamme con bambini piccoli. Il 54enne si è messo a sbraitare frasi inizialmente sconnesse e ad avvicinare le persone che gli capitavano a tiro. In mano aveva un seghetto di quelli utilizzati da chi si occupa di giardinaggio: quanto basta per creare il panico tra i passanti. Chi ha visto la scena ha tempestato di telefonate il centralino della polizia locale per chiedere aiuto. Alla fine, l’urlatore ha chiarito le sue intenzioni: voleva raggiungere l’ufficio del sindaco per ottenere una casa popolare. Non c’è riuscito. I vigili lo hanno bloccato e disarmato a pochi metri dal palazzo comunale. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per porto d’armi o di oggetti atti ad offendere. (Corriere)