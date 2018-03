Kids Sound Fest – Milano

Milano 13 Marzo – Sweet Child o’ Mine edition festival di spettacoli, laboratori e sorprendenti avvicinamenti musicali

DOMENICA 18 MARZO, DALLE 9.30 ALLE 18.30

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – Via San Vittore, 21

Torna a Milano la più grande festa della musica per bambini

Il benvenuto alla terza edizione milanese della Kids Sound Fest, organizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e dalla rivista GG – Giovani Genitori, lo dà Giorgio Pulini, organizzatore dell’evento: “Musica e bambini sono un binomio stretto e felice. Si comincia con la prima ninna nanna e si prosegue fino alla formazione della rock band universitaria. Kids Sound Fest si rivolge a mamme, papà, bambine e bambini, ragazze e ragazzi che amano la musica e sono curiosi di sperimentarla e di mettere le mani in pasta, proprio come fa oggi la scienza per far nascere i futuri scienziati”.

SWEET CHILD O’ MINE EDITION

Una giornata dedicata alla musica, in cui svezzare i piccolissimi e divertire i più grandicelli in un turbine di laboratori, giochi musicali e concerti.

Il tributo va alla “Sweet child o’ mine” dei Guns ‘N’ Roses: ascolteremo la kora, arpa tipica dell’Africa occidentale e incontreremo una virtuosa polistrumentista, disegneremo la musica per terra, stimoleremo l’ascolto in una sala ad altissima fedeltà e proveremo la magia del passaggio dal buio alla luce con CBM Italia Onlus. Impareremo a comporre un brano partendo da una scintilla e accoglieremo i piccolissimi nella baby area musicale. Per tutta la giornata si alterneranno happening e lab, tutti compresi nel biglietto di ingresso del Museo: le attività della Yamaha Music School con i nuovissimi pianoforti Disklavier, la Tinkering Zone del Museo, la sala Just Dance dove ballare le hit del momento, le acrobazie degli artisti circensi di Eclips.

PROGRAMMA

PADIGLIONE OLONA

Una grande area, con cuscini e tappeti morbidi. Una baby zone 0-3 in cui non mancheranno mini concerti e storie in musica pensati per le orecchie dei piccolissimi.

SALA CENACOLO

Nello scenario da favola della Sala del Cenacolo del Museo arte e musica si incontrano. Ispirati dalle note e guidati dalla fantasia, questa è l’area delle lezioni concerto e delle performance di grandi artisti che scelgono di regalare esibizioni speciali pensate appositamente per la Kids Sound Fest.

PADIGLIONE AERONAVALE, SALA CONTE BIANCAMANO

Un’immersione nel mondo dell’ascolto, dei tasti e della voce all’interno della sala delle feste del transatlantico Conte Biancamano che, a cura di Yamaha, si trasforma per ospitare le attività #CresciConYamaha.

Laboratori di tastiere per un primo approccio allo strumento e all’utilizzo della propria voce attraverso giochi musicali condotti da insegnanti Yamaha di educazione musicale per l’infanzia, cui seguiranno laboratori dedicati al pianoforte come strumento di espressione e di improvvisazione sperimentale.

FOOD

La sala ospiterà la SPECIAL EXHIBITION del Maestro Cesare Picco e del suo pianoforte DISKLAVIER.

PADIGLIONE FERROVIARIO

Esibizione live di Checcoro, primo coro a cappella LGBT di Milano che sostiene e promuove una cultura dei diritti sociali e civili per tutti.

CIRCO ACROBATICO al PADIGLIONE NAVALE, Spazio Polene

Variopinti, ammalianti e colorati come polene, volano gli artisti dell’Eclips Acrobatic Show con giocoleria, acrobatica aerea e salti acrobatici al suolo.

PADIGLIONE AERONAVALE, piano -1

La festa prosegue al piano di sotto, sempre nel Padiglione Aeronavale, con un’intera sala realizzata in collaborazione con Ubisoft per scatenarsi con uno strepitoso e attesissimo Just Dance Show. Due animatori faranno divertire i bambini coinvolgendoli a ballare le hit più famose del momento tratte dall’ultima edizione della serie di videogiochi di ballo più amata da grandi e piccini, Just Dance 2018.

TINKERING ZONE

Un computer, una scheda chiamata Makey Makey, qualche semplice riga di programma e una grande varietà di materiali da costruzione sono gli ingredienti perfetti per mettere in scena delle meravigliose Storie Sonore.

I.LAB AREA DEI PICCOLI

Ruote dentate, campanelli e sonagli per costruire un meccanismo musicale, scoprire come funziona un ingranaggio e comporre musica personalizzat

FOOD

Fantasiosi menù anche vegetariani, vegani e gluten free per dare sapore e colore allo spuntino, al pranzo e alla merenda delle famiglie. Per una giornata indimenticabile a partire dai piattini, in Mater- Bi biodegradabile!

Biglietto intero: 10 euro

Bambini fino a 3 anni: gratuito

3-26 anni / over 65 anni / gruppi minimo 10 persone: ridotto 7,50 euro

Tutte le attività sono incluse nel biglietto di ingresso.

Le prenotazioni si effettuano il 18 marzo presso la biglietteria del Museo.

INFORMAZIONI

info@museoscienza.it | baby@giovanigenitori.it

www.museoscienza.org | www.giovanigenitori.it/gg-sound-fest