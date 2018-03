A Milano apre sportello per risolvere problemi alimentari nei bambini

Milano 13 Marzo – Alimentazione selettiva, rifiuto o abuso del cibo, predilezione per i cibi “spazzatura”, ma anche difficoltà a tenere comportamenti corretti a tavola. Sono tanti i problemi alimentari che possono riguardare i piccoli in età pediatrica, problemi a volte difficili da riconoscere, ma che possono segnare l’età adulta. Per aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare questo genere di problematiche e sostenere la diffusione dei corretti stili di vita, la Casa Pediatrica della convenzionata Azienda SocioSanitaria Fatebenefratelli-Sacco (ingresso via Fatebenesorelle 12) ospita ogni lunedì, dalle 16.30 alle 18.30, uno sportello gratuito con psicologa a disposizione di quanti vogliano un aiuto, un consiglio o un parere sui comportamenti alimentari dei propri piccoli.

Il servizio nasce all’interno del progetto Cuore di Zuppa, un ampio contenitore di associazioni variamente impegnate sul tema dell’educazione alimentare e della promozione dei corretti stili di vita, coordinate dal Comune di Milano. Lo sportello è gestito dall’associazione liberaMente Onlus. Allo sportello fisico è collegata anche una chat attiva già diversi mesi ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Alla chat, cui si accede dal sito www.cuoredizuppa.it, rispondono due psicologhe, Francesca Maisano e Veronica Molla. Negli ultimi 12 mesi, oltre 120 famiglie si sono rivolte alla chat, e sette casi sono stati ritenuti gravi al punto da essere presi in carico dalla casa Pediatrica.(Askanews)