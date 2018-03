Corsico: violenta lite fra coinquiline, una accoltellata 4 volte

Milano 12 Marzo – I carabinieri della Compagnia di Corsico sono intervenuti intorno alle 12 di ieri in un appartamento in piazza Europa dove, a seguito di una lite, una 39enne aveva colpito 4 volte al busto e alla spalla la coinquilina 32enne con un coltello da cucina.

La vittima, in un lago di sangue, è riuscita comunque a chiamare i carabinieri che sono accorsi in suo aiuto. I motivi del violento litigio non sono noti, pare, però, si sia trattato di motivazioni futili.

La ferita è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Milano in condizioni che, pur essendo serie, non fanno temere per la sua vita. La 39enne è stata invece arrestata, dopo alcuni accertamenti, con l’accusa di lesioni aggravate: per lei questa mattina si terrà il processo per direttissima. Il figlio della vittima, che ha 5 anni ed era in casa al momento dell’accoltellamento, è stato temporaneamente affidato ai servizi sociali.