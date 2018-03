Basmetto: i residenti vogliono riqualificare il quartiere, ridisegnando gli spazi

Milano 12 Marzo – E’ indubbio che i milanesi amino la propria città, che sentano la necessità di dare armonia anche estetica al quartiere in cui vivono, soprattutto in periferia. E segnalano, si riuniscono, fanno progetti di riqualificazione del territorio. Il Giorno molto spesso ascolta e riferisce con onestà. Oggi riporta “ I cittadini del quartiere Basmetto, all’estrema periferia sud della città, lo segnalano da anni. E ora un gruppo di loro è in prima linea per ridare vita a questi spazi, che collegano la zona di via Chiesa Rossa a quella del Gratosoglio, passando a ridosso del Lambro meridionale. Il sogno dei cittadini? Piantumare nuovi alberi accanto al fiume, «creando una connessione verde tra la pista ciclo pedonale interrotta in via Gratosoglio, le aree sportive e il comune di Rozzano (frazione di Quinto de Stampi) utilizzando il tratto stradale sterrato esistente». «DA ANNI — spiegano i residenti — cerchiamo di tenere alta l’attenzione, confrontandoci con le istituzioni». Ora, per dare un nuovo volto a questo spicchio di città, i cittadini hanno promosso un progetto che è in lizza per il Bilancio partecipativo (i progetti che riceveranno più voti saranno finanziati dall’amministrazione). Nello specifico, gli abitanti sognano la realizzazione di un’unica area verde con percorso ciclo pedonale da piazza Abbiategrasso a via Baroni 190/a fino a Rozzano, la quale si collegherà anche alla pista ciclabile lungo il Naviglio Pavese. Ancora: accanto al civico 190/a di via Baroni sorgerebbe un’area giochi bambini, con panchine e stazione bikesharing. E pochi metri più avanti, appena dopo il ponte in ferro, una Casa dell’acqua (per la distribuzione gratuita di acqua liscia e gasata) insieme ad altre panchine.”