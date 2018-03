Giornata Mondiale del Rene 2018. Villa Litta, Affori Milano

Milano 11 marzo –Grande successo della 13ma edizione della Giornata Mondiale del Rene che si è tenuta lo scorso 8 Marzo 2018 in Villa Litta, Affori, Milano grazie al sostegno del Municipio 9 di Milano. Quest’anno proprio in concomitanza della Festa della donna, la giornata di prevenzione si è tinta di rosa portando al centro dell’attenzione “I reni e la salute delle donne”. L’iniziativa, organizzata dalla affiliazione Lombardia della Fondazione Italiana del Rene (FIR-ONLUS) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione Milano, ha consentito a numerosi cittadini maggiormente donne, a sottoporsi ad uno screening volto alla prevenzione dell’ipertensione arteriosa e della malattia renale cronica.

“Sono molto lieto che l’iniziativa abbia riscosso un grande successo”, ha detto il presidente della FIR-ONLUS Lombardia, Dott. Rodolfo Rivera, che ha spiegato: “L’incidenza dei nuovi pazienti in dialisi nei Centri regionali è di 175 pazienti per milione di popolazione, mentre la prevalenza di quelli già trattati con la dialisi è di 760 per milione. Questi numeri – ha sottolineato il Dott. Rodolfo Rivera -, tratti dal Registro Lombardo di Dialisi e Trapianto (RLDT), che raccoglie i dati relativi ai pazienti in tutti i Centri dialisi regionali, purtroppo sono in progressivo incremento e per questo motivo è fondamentale investire sulla prevenzione di una patologia cronica che purtroppo molto spesso è asintomatica. Queste tendenze – ha concluso Rivera – incidono sensibilmente sul bilancio economico dei sistemi sanitari, in un momento di profondo cambiamento demografico che vede destinare le risorse disponibili a persone sempre più anziane con maggior numero di fragilità e cronicità. Il costo della dialisi, infatti, è altissimo. La spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Regionale per un paziente in dialisi, senza tener conto di ricoveri, eventuali complicanze e terapia farmacologica, si aggira intorno ai € 35.000 all’anno per paziente”.