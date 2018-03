“Mi voleva Strehler” di Umberto Simonetta e Maurizio Micheli con Maurizio Micheli

Regia Luca Sandri

Sono passati 40 anni da quando questo spettacolo debuttò sul palco del Gerolamo e viene riproposto in occasione del 150° compleanno del teatro (1868/2018)

Venerdì 9 marzo alle ore 16.30

STREHLER & STREHLER

lezione-incontro di Alberto Bentoglio con Maurizio Micheli e Luca Sandri

dedicata agli studenti, che alle 20 potranno assistere allo spettacolo con uno speciale biglietto a 10 euro

prenotazione obbligatoria

Oltre mille repliche all’attivo, spettacolo cult dal 1978. In scena un irresistibile Maurizio Micheli, in un impianto scenografico girevole con i vari ambienti in cui si muove il protagonista (il palco di un teatrino con un pubblico ignorante, il suo camerino e la stanza in cui dorme), veste i panni dello scalcinato attore Fabio Aldoresi, trapiantato a Milano e costretto ad esibirsi tutte le sere davanti ad un pubblico bifolco. Egli sogna, come tanti suoi colleghi, la svolta: diventare un attore famoso ed importante.

Lo spettacolo è incentrato sul pretesto di un fantomatico provino che l’attore di cabaret dovrà sostenere il giorno dopo davanti al grande regista Giorgio Strehler. Un’occasione da non perdere che potrà aprire a Fabio Aldoresi le porte del grande teatro. Il monologo mantiene negli anni freschezza ed attualità grazie alla verve, alla simpatia di Maurizio Micheli che regala una serata all’insegna della risata, ma anche dal sapore nostalgico evocando, come per magia, un’epoca attraverso i suoi sogni, i suoi miti teatrali, le sue musiche, senza mai cadere nella trappola del rimpianto.

ORARI: venerdì 9/sabato 10 marzo ore 20 – domenica 11 marzo ore 16

BIGLIETTI: da 6 a 34 euro

PRENOTAZIONI – Tel. 02.36590120 – 02.45388221 (negli orari e giorni di apertura) –

vendita online www.vivaticket.it

Mail: biglietteria@teatrogerolamo.it