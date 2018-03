Quegli scioperi che fanno male alle donne

La parità salariale è stabilita dalla legge. Questo vuol dire che, per il medesimo lavoro, con la medesima qualifica ed il medesimo livello di esperienza, nessuna donna può essere pagata meno di un uomo. Eh, ma comunque le donne gudaganano meno degli uomini. Così vi dicono da sinistra, questo sostengono le femministe e questo leggiamo ogni santa settimana che Dio manda in terra. Come mai? Perché con i numeri si possono fare un sacco di cose divertenti. Si può per esempio mentire. Vedete, i numeri non mentono. Ma con loro si può mentire. Oh, se si può fare. Per esempio, per dimostrare che tu, donna, sei discriminata si possono sommare tutte le scelte individuali di tutte le donne, mischiarle, creare una figura apposta (La Donna) e poi dirvi che voi siete quella roba là. Ma è falso. Voi siete voi. Le vostre scelte sono vostre e solo quelle definiranno quanto guadagnerete. Un paio di esempi? Se siete donne guadagnerete meno degli uomini che conoscete se: 1. abbandonerete il lavoro per anni, a causa di maternità 2. farete meno straordinari dei vostri colleghi 3. sceglierete lavori meno pericolosi. Scelte, come vedete. In ogni altro caso, guadagnerete lo stesso. Possiamo quindi dire, con serenità, che lo sciopero è infondato.