Festa della Donna 2018: tutti gli eventi. Ecco cosa fare a Milano

Milano 8 Marzo – L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna, istituita per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono ancora oggetto, in tutte le parti del mondo. Questa celebrazione si è tenuta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909, in alcuni paesi europei nel 1911 e in Italia nel 1922, dove si svolge ancora oggi.

MILANO

Viva Eva! La forza delle donne è il titolo della rassegna in programma mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 marzo presso lo spazio artistico Macró Maudit Teáter di Milano, che si prefigge di affrontare in tre serate consecutive altrettante significative tematiche sul coraggio indomito del genere femminile. Si parte mercoledì 7 marzo alle 19.30 con La forza di amare: in scena un estratto dello spettacolo M.A.D. Mamme Adottive Disperate di Tobia Rossi tratto dal libro a cura di Mariagrazia La Rosa. Partecipano le attrici Dominique Evoli, Paola Giacometti, Margò Volo e la regista Patricia Conti. Segue incontro sul tema, condotto dalla scrittrice e mamma adottiva Mariagrazia La Rosa. Si prosegue giovedì 8 marzo alle 20.30 con La forza di creare in occasione della Festa della Donna alla presenza delle scrittrici Sara Magnoli e Susanna Soncin che presentano il libro Le donne che fecero l’impresa. Nessun pensiero è mai troppo grande (Lombardia). Le letture di alcuni passi del libro sono affidate al cast femminile delle attrici e lettrici del Macrò Maudit Studio. La trilogia di serate si chiude venerdì 9 marzo alle 19.30 con La forza di resistere alla presenza della scrittrice Palma Gallana che presenta il libro Il prezzo delle ali, moderata dalla giornalista Manola Mendolicchio e accompagnata alle letture da Patricia Conti, direttrice artistica Macrò Maudit Teater. Partecipa all’incontro l’avvocata Monica Monteverde di Svs Dad Onlus. In mostra l’opera dell’artista Stefano Vavassori che ha concesso l’immagine per la copertina del libro. I tre incontri sono ad ingresso gratuito previa prenotazione; per info 366 4677777 ocomunicazione@macromaudit.org in quanto i posti disponibili sono limitati. Ogni incontro prevede un brindisi conviviale in compagnia del pubblico e delle protagoniste invitate.

In occasione della festa della donna, giovedì 8 marzo – dalle 10 alle 18 – tutte coloro che si recheranno al Museo Poldi Pezzoli entreranno pagando il biglietto d’ingresso a prezzo ridotto e riceveranno una Women Map, una mappa con itinerario che le porterà alla scoperta delle figure femminili diversamente rappresentate all’interno delle collezioni del Poldi Pezzoli. Artemisia e Bilia, Arianna e Circe, Oriana e Rebecca, sono solo alcune delle protagoniste femminili custodite nelle preziose sale del Museo. Donne le cui gesta sono state oggetto di racconti e narrazioni da parte di autori della letteratura del passato, modelli femminili che hanno ispirato poi pittori, scultori, artigiani e orafi. Da non dimenticare inoltre il Ritratto di Dama, simbolo del Poldi Pezzoli, nel Salone Dorato del Museo, circondato dagli altri grandi capolavori della casa-museo “che il mondo ci invidia”. Informazioni: Ingresso: ridotto (7.00 €)

Milanoguida, giovane realtà interamente al femminile, celebra la Festa della Donna con tre visite guidate a tinte rosa in programma per per giovedì 8 marzo: Donne e amori di Milano, La donna nell’arte dell’Ottocento e Le donne del Cimitero Monumentale. Si parte alle 11.30 con Donne e amori di Milano (ritrovo alle 11.15 alla torre di ingresso del Castello Sforzesco). Questa visita guidata costa 12 euro a persona. Alle 14 è invece in programma la visita guidata dal titolo La donna nell’arte dell’Ottocento (ritrovo alle 13.45 alla Gam). La visita ha un costo di 14 euro. Il programma delle visite guidate si conclude alle 15 con il tour Le donne del Cimitero Monumentale (ritrovo alle 14.45 davanti al cancello d’ingresso del Monumentale). Questa visita ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, contattare Milanoguida telefonando al numero 02 35981535 o scrivendo una email all’indirizzo info@milanoguida.com.

La Giornata Internazionale della Donna, che ricorre l’8 marzo, celebra le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e vuole porre l’attenzione sulle discriminazioni e sulle violenze a cui sono ancora soggette nella nostra società. Per la Festa della Donna, il settore sociale del comune di Cerro Maggiore propone Margherita Antonelli nello spettacolo comico lezioni di filoSOFIA. Manuale di sopravvivenza per domestiche. L’ingresso e libero e a tutti i partecipanti sarà offerto un ricco rinfresco. Info: Comune di Cerro Maggiore 0331 423 611 cultura@cerromaggiore.org servizi.sociali@cerromaggiore.org.

Speciale “festa della donna” al Cinemino di Milano, in via Seneco 6. Protagoniste cinque donne e l’affermazione del diritto a essere se stesse: dal corto dedicato alla prima donna “Viola Franca” che si è ribellata al matrimonio riparatore al ritratto della scrittrice messicana Rosario Castellanos in “Eterno femminile”; dalla coraggiosa storia della protagonista di “Felicitè” (Orso d’argento Berlino 2017) alla battaglia per il diritto al voto “Contro l’ordine divino” fino al vincitore dell’Oscar come miglior film straniero “Una donna fantastica”. Ore 15.10: Viola Franca di Marta Savina (16’, Centro del corto di Torino) *CINEBAU. Ore 15.30: Una donna fantastica di Sebastian Lelio (104’, Cile/Germania/Spagna, Lucky Red) *CINEBAU. Ore 17.30: Viola Franca di Marta Savina (16’, Centro del corto di Torino). Ore 17.50: Felicitè di Alain Gomis (129’, Kitchen v.o. sub). Ore 18.10: Una donna fantastica di Sebastian Lelio (104’, Cile/Germania/Spagna, Lucky Red, v.o. sub). Ore 20.10: Contro l’ordine divino di Petra Volpe(96’, Svizzera, Merlino Distribuzione, v.o. sub). Presente in sala l’attrice Marte Zoffoli interprete del film. Ore 22.20: Eterno femminile di Natalia Beristain (88’, Messico, Ahora! Film – v.o. sub).

Giovedì 8 marzo – 1968 – 2018 * 50 Anni di Liberazione Femminile – 8 ore di Cultura delle Donne a partire dalle ore 10 in Piazza Duomo a Milano (Interverranno artiste, associazioni, avvocati, ballerine, cantanti, lavoratrici, poetesse, scrittrici, studentesse e tante altre sorelle. Happening organizzato da Wall of Dolls – il Muro delle Bambole contro il Femminicidio.

“Cosa sarà mai” di e con Corinna Grandi, andrà in scena allo Zelig per la Festa della Donna, giovedì 8 Marzo, alle 21. L’attrice, diretta da Carolina De La Calle Casanova, veste i panni di una donna in attesa del risultato del test di gravidanza e parla di genitorialità toccando, con vena comica, temi quali fertilità, femminilità e sentimenti.

L’8 Marzo il Consiglio regionale della Lombardia invita tutti a celebrare la festa della Donna con il concerto gratuito de Le Cameriste Ambrosiane, Incontro tra Muse. L’ensemble si esibirà al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli alle 18, con un programma dedicato alle famose compositrici di musica da cinema. L’ingresso è libero ed è possibile prenotarsi sul sito del Consiglio.

Inaugura giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, presso il Memoriale della Shoah di Milano, la mostra “Punti di Luce: essere una donna nella Shoah”. Trenta pannelli raccontano la tragedia della Shoah dal punto di vista delle donne, le loro scelte e le loro reazioni davanti alla brutalità e alla disumana ferocia che sono state costrette ad affrontare. In particolare, l’esposizione – disponibile sia in italiano che inglese – esplora nove aspetti della vita quotidiana delle donne ebree durante questo dramma: l’amore, la maternità, la cura per gli altri, la femminilità, la resistenza, l’amicizia, la fede, il cibo e l’arte, indagati nei loro significati più profondi e in relazione all’orrore del periodo più buio della nostra storia recente. A raccontare ciascuno di questi nove aspetti, alcune storie di vita personale narrate in prima persona. Sarà possibile visitare l’esposizione “Punti di Luce: essere una donna nella Shoah” il lunedì dalle 9.30 alle 19, dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 14.30 e la prima domenica del mese dalle 10 alle 18.

La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. La Pro Loco di Cologno Monzese, l’Associazione Musicale Monteverdi con il patrocininio del Comune di Cologno Monzese per onorare detta festività ha organizzatouna serata musicale “Il talento delle donne” all’insegna della solidarietà. Appuntamento al Cineteatro Peppino Impastato, via Volta 11, Cologno, alle 21. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Creare Primavera.

Per celebrare l’International Women’s Day il Centro Diagnostico Italiano apre le porte alla prevenzione. Fino a sabato 10 marzo le sedi del Centro Diagnostico Italiano di Milano di Saint Bon, CityLife, Porta Nuova, Cairoli, Portello, viale Monza, Lavater e quelle di Rho e Cernusco sul Naviglio offriranno alle donne di ogni età la possibilità di sottoporsi, su prenotazione, a visite senologiche gratuite con gli esperti del Centro. Per partecipare all’iniziativa occorre prenotare da lunedì a venerdì (9.00 – 18.30) al numero 02 48317300. Giovedì 8 marzo, nel giorno dedicato alla festa della donna, la sede del Centro Diagnostico Italiano organizza un incontro aperto a tutti dal titolo ‘La bellezza oltre’. Bellezza intesa come stare bene prevenendo e diagnosticando precocemente i tumori, ma anche come stare bene con se stessi, quando le terapie messe in atto per combattere la malattia spesso comportano ricadute pesanti sulla bellezza esteriore. Si parlerà quindi dell’importanza dei controlli sia ginecologici che senologici con gli esperti del CDI, e del positivo risvolto psicologico che alcuni piccoli accorgimenti estetici da adottare possono avere sulle pazienti in trattamento chemioterapico. L’incontro si concluderà con un laboratorio pratico di estetica oncologica. La dottoressa Angela Noviello, direttore Italia OTI Oncology Esthetics (OTI), realizzerà delle prove di trucco per le pazienti oncologiche: trattamenti di estetica personalizzati, studiati su misura per ogni singolo paziente e che tengono conto della sua personale storia clinica. L’obiettivo è quello di garantire una migliore qualità della vita alle pazienti e aiutarle ad affrontare le conseguenze delle terapie. (Il Giorno)