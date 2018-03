Palazzi a rischio crollo, abusivi e spaccio in via Padova

Milano 7 Marzo – LE MANCA l’ultimo slancio, gli ultimi cento metri perché si possa parlare di vittoria e di rinascita. Ma questo ultimi cento metri sono più che mai in salita. La spinta, la volontà di cambiare che viene dal basso c’è tutta, ma non basta. Parliamo di via Padova e delle vie che la racchiudono. Parliamo di degrado urbano e di disagio abitativo. «Aiutiamo via Padova a diventare la nuova Brooklyn». I cittadini, gli abitanti del quartiere, poi le associazioni che da anni combattono in prima linea, come quella che anima il Trotter, hanno preso carta e penna e scritto una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Sala, all’assessore Pierfrancesco Majorino, alla Prefettura, alla Questura e ai Carabinieri. «Chiediamo un censimento urgente delle situazioni condominiali più critiche» fra via Padova e la zona compresa tra Marco Aurelio, via Termopili, via Crespi, via dei Transiti. «Illegalità diffusa». SOLO POCHE settimane fa un deposito di droga è stato scoperto in via Termopili, al civico 36. «Non deve più succedere». Spacciatori sulla strada e a ogni ora che si fermano davanti ai pochi negozi Bangladesh che restano aperti fino a tardi. Ma la droga non è il solo problema. «Ci sono gravissimi rischi per la sicurezza abitativa, fabbricati a rischio strutturale, debiti condominiali che ammontano a cifre faraoniche, discariche a cielo aperto e usi inappropriati degli spazi pubblici. Tutte situazioni – si legge nella petizione – che creano grande allarme e il timore che prima o poi qualcosa di grave succeda, un crollo, un incendio». Queste situazione devono essere affrontate e risolte con un piano del Comune. Proprio in via Temperanza sta partendo il recupero dell’Hotel Pasteur. Cento stanze con una grande hall e il mantenimento di un negozio storico di oro. «Una bella notizia — dice uno dei firmatari della petizione — ma perché non resti una cattedrale nel degrado serve che anche le vie limitrofe rinascano, diventino sicure, che i palazzi non siano subaffittati ad abusivi». Aggiunge un’altra residente: «Le potenzialità in questa zona multietnica di Milano ci sono tutte, ma serve grosso aiuto da parte delle istituzioni. Servono controlli di polizia e carabinieri». Tra le proposte messe nero su bianco: «Un coordinamento tra assessorati in grado di affrontare i diversi aspetti della questione abitativa: l’uso di mediatori culturali, misure di sostegno economico, controlli stabili e recupero obbligatorio per far fronte a problemi strutturali gravissimi degli edifici».

Anna Giorgi (Il Giorno)