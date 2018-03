Monte Varchi: il successo dell’eleganza

Milano 7 Marzo – Grande successo per il brand coreano Monte Varchi della designer Monica Koh, che dopo anni di attività ha voluto presentare la sua collezione autunno inverno 2018/19 alla fashion week meneghina: dopo Corea e Francia, Monica Koh ha deciso di sbarcare in Italia ed è riuscita a conquistarne il pubblico femminile del Belpaese.

La collezione donna Monte Varchi, è un connubio tra l’eleganza del passato e le esigenze della donna moderna; capi adatti ad ogni momento della giornata, da portare in ufficio, al ristorante o ad una serata sia essa formale o con amici.

Ispirandosi alle icone della femminilità ed eleganza come Audrey Hapburn e all’alta sartoria maschile italiana, Monte Varchi ha creato una collezione in cui coniuga l’eleganza maschile al sinuoso corpo della donna, esaltandone l’innata femminilità e sobrietà.

La palette cromatica non compie troppi sbalzi, premia le tonalità porpora e blu navy senza dimenticare gli intramontabili nero e avorio che talvolta sono smorzati da colpi d’occhio di più intensi come i tessuti con fantasie floreali e l’oro, e più delicati come il rosa.

Seta, tessuti stampati, calzature e bluse, Monte Varchi propone un vero e proprio total look per una donna in carriera, decisa, emergente ed elegante.