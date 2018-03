Un vaffa…alto e chiaro dal sud. Perché?

Milano 6 Marzo – Dopo la febbre di una campagna elettorale violenta, l’odio come cifra distintiva, accuse, ripicche: il peggio di una politica politicante. Sicuramente il Centrodestra ha presentato il programma più organico e strutturato, ma il sud soprattutto ha votato con la pancia e il suo Vaffa.. è davvero sonoro e inequivocabile. Un voto acriticio che ha eletto anche un espulso perché indagato per riciclaggio. L’urlo dei tanti grillini che hanno votato è sì di protesta, ma scandisce il desiderio di attenzione per un sud senza slancio, senza lavoro, a cui è stato promesso un tot per la sopravvivenza. Non ci sono le coperture? Poco importa a chi ha fame. Questa Italia che emerge divisa a metà, dovrebbe preoccupare, dovrebbe far dire a chi ci ha governato negli ultimi anni che la missione è fallita, che loro, il PD e annessi partitini di sinistra, hanno guardato altrove, con un’ideologia buonista che dimentica gli italiani. Perché anche l’ascesa di Salvini è il prodotto di una chiara e incontestabile politica sull’immigrazione. Il PD crolla per insufficienza di visione, per la contiguità sbandierata con il potere, per i continui litigi e scissioni, per la pochezza del leader. E non ha giovato soprattutto alla Boldrini il giochino dell’antifascismo e ha perso il seggio uninominale a Milano. Ma perché avrebbe dovuto vincerlo? Milano è ancora in mano al PD, un’isola in Lombardia. Inspiegabile. I salotti radical chic battono la periferia: è così che va in una Milano sempre più aristocratica e sempre meno popolare, specchio di un Sindaco che non oltrepassa i Bastioni per paura di sporcarsi. Se Fontana vince è per il buon governo di Maroni e del Centrodestra. Ma i grillini vincono per il malgoverno della Raggi?