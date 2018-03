I big di LeU umiliati dal voto

Milano 6 Marzo – Pensavano di essere “cavalli di razza”, dei veri big della sinistra in grado di catalizzare il voto del loro popolo. Invece sono stati umiliati dal voto. Hanno portato a casa risultati imbarazzanti. Come Massimo D’Alema, l’ormai ex “leader maximo” finito all’ultimo posto nel suo storico collegio pugliese con un misero 3,9%. Al primo posto Barbara Lezzi del M5S con il 39.84% dei consensi, secondo Luciano Cariddi del centrodestra con il 35,17% e terza Teresa Bellanova del centrosinistra con il 17.4%.

La debacle di Liberi e Uguali ha travolto anche gli ex premier di Camera e Senato. Laura Boldrini, a Milano, è arrivata quarta con il 4,5%, surclassata da Bruno Tabacci sostenuto dal centrosinistra con il 40,57%. Anche Grasso si accontenta del 5,7% dei voti a Palermo. Il grillino Staninslao Di Piazza ha preso il 43,9%.

Male anche a Bersani che voleva sbancare a Verona. E’ stato bocciato con uno striminzito 4%. Come gli altri compagni di Liberi e Uguali conta di essere ripescato grazie al voto proporzionale nei collegi plurinominali. Anche se “puniti” dagli elettori, infatti, c’è sempre un “paracadute” pronto a catapultarli nei pochi scranni ottenuti in Parlamento. (Il Tempo)