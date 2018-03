Donne e……sport al Municipio7

In occasione della giornata dedicata alle Donne, ho fortemente voluto pensare ad un’iniziativa attiva e concreta, mirata al benessere delle Donne. Grazie alla straordinaria disponibilità concessa da Asprita Harbour Club, le Donne che risiedono sul territorio del Municipio 7 possono partecipare gratuitamente al seminario informativo: “I benefici dello sport sul fisico femminile”. Al termine del seminario, le partecipanti potranno usufruire, sempre a titolo gratuito, dell’ingresso presso le aree: Piscina, Palestra e SPA, all’interno del Club.

Aver reso fattibile un evento di questo genere che unisce formazione ed attività fisica mi rende particolarmente felice ed orgogliosa. E soprattutto consentire alle Donne un momento tutto per loro di “relax” è come far girare la fiamma di quella fiaccola che possa illuminare le grandi virtù che ogni Donna possiede. [per info su disponibilità di posti contattare: hcminfo@harbourclub.it ]

Barbarara Beretta info@barbaraberetta.eu