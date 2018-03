Ragazzo di 20 anni trovato morto per overdose nel bagno di un treno a Cadorna

Milano 5 Marzo – Probabilmente è stato ucciso da un’overdose. E’ morto all’interno di un treno, lungo la linea Saronno – Milano. A soli 20 anni.

Tragedia su un convoglio Trenord domenica mattina. Un giovane originario di Como è stato rinvenuto cadavere nel bagno, dentro la stazione Cadorna, in centro a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire le porte e tirare fuori la salma. Non c’era più nulla da fare.

Le prime ipotesi delle autorità parlano apertamente di overdose. La conferma ufficiale delle cause della morte arriveranno però soltanto dopo gli accertamenti e l’autopsia. (Milanotoday)