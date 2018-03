Milano 4 marzo – Tragico incidente domestico in via Ugo Bassi a Milano: un uomo di 56 anni è morto dopo essere scivolato e caduto nella sua stanza d’albergo. Inutili i soccorsi inviati dal 118, l’uomo non è stato nemmeno trasportato in ospedale. E’ accaduto ieri mattina alle 6.30 in un albergo di via Ugo Bassi, dove è successivamente arrivata anche la polizia per i rilievi del caso. (Il Giorno)