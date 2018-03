Nuovo mercato contadino a Santa Giulia

Milano 4 marzo – Si terrà ogni venerdì nella nuova piazza di fronte alla sede Sky: frutta, verdura, uova e pane a “chilometro zero” sbarcano a Santa Giulia per offrire un nuovo servizio ai cittadini del quartiere. E’ un mercato agricolo di Campagna Amica nell’area antistante il palazzo di Sky, nella nuova piazza pubblica vicino via Pizzolpasso. L’iniziativa sarà a cura dell’Associazione Agrimercato di Milano, un organismo unitario cui sono associate 75 aziende agricole operanti in città, e si terrà ogni venerdì dalle 12.30 alle 20, per una durata sperimentale di due anni. Sono sempre più numerosi i milanesi che possono accedere direttamente ad eccellenze ortofrutticole e culinarie lombarde. Il nuovo mercato si aggiunge ad altre esperienze analoghe attive nel territorio cittadino. Ecco dove sono gli altri mercati agricoli di Milano, da chi sono gestiti e quando sono presenti:

Piazza Sant’Eustorgio

Azienda Agricola Maggi – ogni martedì, dalle 9:30 alle 18:30

Piazza San Nazaro in Brolo

CIA Donne in Campo – ogni giovedì, dalle 7 alle 18

Piazza Durante

CIA Donne in Campo – 2° e 4° sabato del mese, dalle 7 alle 15

Piazza Santa Francesca Romana

CIA Donne in Campo – ogni mercoledì, dalle 6:30 alle ore 19:30

Via Lomellina (da via Sismondi a viale Corsica)

Agrimercati Brescia – ogni mercoledì, dalle ore 6:30 alle ore 14:30

Piazza Santa Maria del Suffragio

Consorzio Agrituristico Mantovano – ogni sabato, 6:30 alle ore 16

Corso Buenos Aires (da piazza Oberdan a via Melzo)

Agrimercati Milano – cadenza semestrale, la domenica dalle 6:30 alle 20

Piazza Enrico Berlinguer

Consorzio Agricolo Mantovano – ogni giovedì, dalle 6:30 alle 16

Piazza Gramsci

AIAB Lombardia – ogni giovedì, dalle 7:30 alle 15:30