Dove e quando votano i leader

Milano 4 Marzo – Silvio Berlusconi tornerà a votare nella sua Milano (dopo aver cambiato la residenza che aveva trasferito a Roma) e lo farà alle 11.30 nel seggio di via Scrosati. Come quasi tutti i leader di partito, il Cav ha scelto un orario mattutino.

Il premier Paolo Gentiloni voterà al liceo classico Pilo Albertelli nei pressi di Santa Maria Maggiore, in pieno centro a Roma, collegio in cui è candidato. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, voterà stavolta a Firenze mentre in passato a Pontassieve: sarà alla sezione 10 nel liceo Machiavelli, in via Santo Spirito.

Beppe Grillo voterà al solito seggio a Sant’Ilario, in provincia di Genova, in tarda mattinata. Anche Luigi Di Maio voterà nella sua città, Pomigliano D’Arco: appuntamento alle 11 all’istituto comprensivo Sulmona Leone, via Sandro Pertini 37.

Giorgia Meloni, presidente di Fdi, come tradizione, si recherà alle urne nella Capitale: sarà alle 12 al Torrino, nella scuola dell’infanzia di Viale Beata Vergine del Carmelo. Matteo Salvini, leader della Lega, è atteso nel seggio a Milano in via Martinetti 25, alle 17. Raffaele Fitto, capo della forza politica ‘Nci-Udc’ voterà in Puglia, nella sua città natia, Maglie. Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, non voterà nella sua Palermo, ma a Roma, all’Eur, nel seggio in via del Tintoretto. Laura Boldrini voterà invece a Milano, al Liceo Classico Berchet, (Via della Commenda 26) intorno alle 10.30. (HuffingtonPost)