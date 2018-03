Orario prolungato nel salone anagrafico di via Larga e in altre sedi comunali

Milano 3 Marzo – Apertura straordinaria per l’Ufficio Elettorale di via Messina per il ritiro delle tessere elettorali. Gli sportelli saranno aperti sabato 3 marzo dalle 8:30 alle 20 e domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.

Sabato 3 e domenica 4 marzo saranno aperte anche le sedi anagrafiche decentrate di via Padova 118 (Municipio 2), via Sansovino 9 (Municipio 3), via Oglio 18 e viale Ungheria 29 (Municipio 4), via Tibaldi 41 e via Boifava 17 (Municipio 5), via Legioni Romane 54 (Municipio 6), Piazza Stovani 3 E Via Paravia 26 (Municipio 7), Piazzale Accursio 5 E Via Quarenghi 21 (Municipio 8), via Baldinucci 76, Via Passerini 5 E Largo De Benedetti 1 (Municipio 9), dalle 8:30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Sono chiamati a votare in uno dei 1.248 seggi tradizionali (cui si aggiungono 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri) circa un milione e quindicimila milanesi, di cui 3.561 neo maggiorenni che esprimeranno le loro preferenze per la prima volta: si tratta di 1.798 femmine e 1.763 maschi (potranno votare coloro che avranno compiuto 18 anni entro il 4 marzo 2018).

Su elezioni.comune.milano.it si possono trovare informazioni, orari di apertura e chiusura dei seggi, i facsimile delle schede elettorali e il collegamento al Geoportale del Comune per la consultazione della mappa che permette di conoscere i collegi elettorali, la sede di votazione di appartenenza e visualizzare i collegi elettorali: a Milano ci sono 6 collegi uninominali e 2 plurinominali per la Camera dei Deputati e 3 collegi uninominali e 1 collegio plurinominale per il Senato della Repubblica.