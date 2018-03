Lo shock dello spreco va in scena a MCE in Città

Milano 2 Marzo – Scoprire come è possibile fare un uso consapevole delle risorse ed evitare dissipazioni nella vita quotidiana. E’ l’obiettivo dell’evento MCE in Città che si terrà all’interno di due strutture a forma di igloo allestite in Piazza Gae Aulenti dal 10 al 18 marzo, durante la “Settimana dell’energia sostenibile” in ci verranno trattate sostenibilità energetica, riduzione dei consumi e preservazione delle risorse. All’interno dei due dome verrà messo in scena lo shock della dispersione delle risorse, con l’allestimento di installazioni interattive e analogiche di edutainment: quattro set tematici dedicati ad Aria, Acqua, Luce ed Energia con cui mettere alla prova le conoscenze in fatto di gestione ecosostenibile e di salvaguardia ambientale.

L’iniziativa è organizzata da MCE – Mostra Convegno Expocomfort – 13 al 16 marzo a Rho Fiera – manifestazione leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili – che per la prima volta si apre al grande pubblico con MCE in Città. I cittadini avranno a disposizione lo Sportello Energia: che fornirà informazioni sulla corretta manutenzione e conduzione degli impianti termici, finanziamenti, incentivi e agevolazioni fiscali previste, oltre a consigli pratici sulla termoregolazione degli ambienti.

Sono previste video-proiezioni e dimostrazioni pratiche con il supporto dello staff del Politecnico. Portavoce, il climatologo Luca Mercalli, ad accompagnare il visitatore in questo viaggio metaforico contro il consumo irresponsabile, con iniziative rivolte alle scolaresche. La partecipazione è gratuita.