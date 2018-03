Israele, Comazzi: “Trasferimento ambasciata Usa a Gerusalemme. Mozione per gemellaggio con Municipio 1”

Milano 1 Marzo – “Sono felice di apprendere che l’ambasciata americana si trasferirà da Tel Aviv a Gerusalemme il prossimo 14 maggio, giorno in cui si celebra il 70esimo anniversario dell’indipendenza di Israele” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, a margine di un colloquio con Eyal Mizrahi (presidente dell’associazione Amici di Israele), Davide Romano (Comunità Ebraica Milanese) e i consiglieri di Fi del Municipio 1 Giampaolo Berni Ferretti e Mattia Pozzi. “La cultura ebraica sta alla base della nostra civiltà: creazioni importanti e complesse come gli Stati di diritto o le democrazie liberali traggono la loro origine dall’eredità giudaica, greco – romana e cristiana. Qualora risultassi eletto in Consiglio regionale – conclude – è mia intenzione organizzare, assieme alla Comunità Ebraica Milanese e a Giampaolo Berni Ferretti (esponente di Fi vicino al mondo ebraico) una visita a Gerusalemme”.

Berni Ferretti e Gianluca Comazzi annunciano la presentazione, nei prossimi giorni, di una mozione per il gemellaggio del Municipio 1 di Milano e il quartiere di Gerusalemme che ospiterà l’ambasciata.

(Nella foto, Giampaolo Berni Ferretti – a sinistra – con Gianluca Comazzi)