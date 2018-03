International Fashion Week Night Out: II edizione, nuovo successo

Milano 1 Marzo – Si è tenuta sabato 24 febbraio, alle 18:00, presso il Le Banque di Milano, la seconda edizione dell’International Fashion Week Night Out. Quattro i brand in passerella: il coreano Monte Varchi, il lucano Jaison Brown, il cinese YannY Fashion e per concludere, da Israele, Arnel.

Quattro brand, quattro designer, quattro modi diversi di interpretare la moda, l’eleganza e la femminilità.

Monte Varchi di Monica Koh e Jaison Brown hanno puntato molto sull’eleganza e nobili tessuti quali la seta; Yanny sul bon ton anni ’50 e Arnel sull’artigianalità e unicità dei suoi capi.

Numerosi gli ospiti in sala che hanno molto gradito ed elogiato i primi due designer (Koh e Brown) per l’autentica raffinatezza delle loro collezioni: Monica Koh ha con abilità e maestria saputo coniugare l’eleganza maschile sul corpo femminile, creando una donna elegante, decisa e dotata di grande femminilità; Jaison Brown rende la donna sobria e sensuale.

Patrocinato dalla Camera Helvetica della Moda, e presentato magistralmente dalla giovane presentatrice Giulia Di Gerlando, la seconda edizione dell’International Fashion Week Night Out, ha visto la partecipazione di uno staff di modelle straordinario fornite dalle agenzie MDC Imperial Management e Models Sotto le Stelle, inoltre ha preso parte alla kermesse la nota ex velina di Striscia la Notizia, Vera Atyushkina che è stata, per l’occasione, testimonial del brand Monte Varchi.

Questa edizione dell’International Fashion Week Night Out è stata anche ricca di media partner, tra cui OzeroKomo, Miraflores Press, Free Magazine, Spazio Demo Magazine, Gold Web Radio e Telemilano, e numerosi anche gli sponsor: InStyle Suisse per il parrucco, La Perla Nera per il trucco.