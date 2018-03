Firmata autonomia: Maroni, giornata storica

Milano 1 marzo – “E’ una giornata storica, dopo 17 anni abbiamo firmato il primo accordo per dare più autonomia alle Regioni, sono molto soddisfatto di concludere in bellezza la mia esperienza di cinque anni alla guida della Regione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, dopo la firma a Palazzo Chigi sull’accordo per la cosiddetta autonomia differenziata tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. “E’ scritto, non si torna indietro, bisogna completare il percorso, si apre un nuovo corso per la Lombardia e le Regioni”. Ad una giornalista che gli faceva notare che non c’è stato in questo percorso l’appoggio di Salvini, Maroni ha risposto: “In che senso? Ringrazio i tre milioni di lombardi che hanno votato al referendum, senza il loro appoggio non saremmo arrivati a questo risultato. Dedico a loro questa pagina importante della storia e affido a chi arriverà il compito di completare l’iter in tempi rapidi. E’ un modello che potrà essere esportato in tutte le Regioni”.(Ansa)