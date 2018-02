Cologno Monzese – Presi dai carabinieri gli autori dell’incendio di un’abitazione. Avevano appiccato il fuoco per questioni di droga.

Milano 28 febbraio – I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (MI) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 3 italiani, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di incendio doloso. La misura giunge all’esito delle indagini avviate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Monza, a seguito dell’incendio di un appartamento al piano terra di un condominio sito in via Einaudi di Cologno Monzese, avvenuto nel dicembre scorso. Gli accertamenti in merito a una berlina chiara, notata da alcuni testimoni nei pressi del palazzo poco prima che divampasse l’incendio, hanno consentito di individuare gli autori dell’atto intimidatorio, che erano fuggiti a piedi una volta notata la presenza dei militari, di passaggio in zona e immediatamente giunti sul posto.

Proprio gli operanti avevano dato l’allarme e avevano fatto evacuare gli 11 piani dello stabile. L’attività investigativa, condotta anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, ha permesso di ricostruire come, poco prima dei fatti, il 30enne proprietario della berlina si fosse recato presso l’appartamento, occupato da cittadini albanesi, per acquistare droga. In tale frangente sarebbe sorta una discussione tra il venditore e l’acquirente, che sarebbe tornato poco dopo sul posto assieme ai due complici per innescare le fiamme all’abitazione, fortunatamente vuota in quel momento. Il 30enne e uno dei complici, 50enne, sono stati raggiunti dalla misura presso le proprie abitazioni e condotti presso il carcere di Monza, mentre proseguono le ricerche del terzo complice.