Il talk show sportivo teatrale “IL RE E’ NUDO” festeggia il suo primo anno di vita

All’Auditorium Cam Olmi di via delle Betulle con un supereroe dello sport, Antonello Riva e con la partecipazione del comitato NON SEI SOLO

Milano 27 Febbraio – Il talk show sportivo teatrale “IL RE E’ NUDO” festeggerà il suo primo anno di vita il prossimo giovedì 1°marzo, alle ore 21:00, presso l’Auditorium Cam Olmi in via delle Betulle 39, con un altro eroe dello sport italiano, anzi per dirla tutta, il soprannome del nuovo grande protagonista era “Nembo Kid”, un vero supereroe dei parquet cestistici di tutto il mondo: ANTONELLO RIVA. Il gigante di Rovagnate venne acquistato dal Cantù ancora giovanissimo e a ventun’anni aveva già sollevato al cielo la sua prima Coppa dei Campioni e quella intercontinentale, in precedenza Antonello aveva già conquistato due Coppe delle Coppe. Nel 1983 i canturini si ripeterono in Eurolega, a farne le spese furono le scarpette rosse dell’Olimpia Milano. Da quel momento nacque l’accesa rivalità sportiva tra le due squadre lombarde che tutt’ora infiamma gli animi e le tribune delle colorate tifoserie. Nembo Kid nello stesso anno fu uno degli artefici della grande vittoria della nazionale azzurra nel Campionato Europeo di Nantes, nella finalissima contro le furie rosse spagnole, domate da Riva e compagni. L’anno successivo si svolsero le Olimpiadi di Los Angeles e la nazionale italiana giunse al quinto posto, Antonello giocò ad altissimo livello tanto che fu inserito nel “quintetto ideale” insieme a Michael Jordan. Nel 1989 il suo passaggio a Milano fece scalpore; con la compagine meneghina Riva si aggiudicò la Coppa Korac nel 1993. Fu anche vice-campione d’Europa nell’edizione romana del 1991, che vide gli azzurri sconfitti con onore da una stratosferica Jugoslavia. Dopo aver militato nella Scavolini Pesaro e nella Pallacanestro Gorizia ritornò a Cantù, dove realizzò il record, tuttora imbattuto, di punti segnati in serie A, ben 14399. Nembo kid detiene altri importanti record, quello di punti segnati con la maglia della nazionale (3775) e sempre con la canotta azzurra quello di punti realizzati in un unico incontro ben 46.

Davanti a un monumento del basket nazionale ed internazionale vedremo come se la caverà il conduttore della rassegna, l’architetto – scrittore Raffaele Geminiani, che promette una serata ricca di filmati e di aneddoti non solo sulla carriera di Nembo Kid, ma sulle grandi emozioni di vita. La stagione reatina in cui papà Antonello giocò in squadra con suo figlio Ivan, il ruolo di dirigente sportivo, i suoi incontri importanti tra cui quello con il mitico Michael Jordan.

IL RE E’ NUDO in questa seconda serata del 2018, vedrà la partecipazione del Comitato NON SEI SOLO, che divulgherà la sua missione relativa alla formazione e prevenzione delle problematiche giovanili del bullismo e cyberbullismo, su questa scottante tematica sociale Vincenzo De Feo ci parlerà del suo libro, testimonianza di vita, dal titolo “Prima del click, adolescenti lontano dai pericoli metropolitani”.

Il cantante pop-rock Graziano Pappi, presenterà un pezzo inedito tratto dal suo nuovo CD e interpreterà un brano di Tiziano Ferro.

La storica società calcistica U. S. VISCONTINI di Milano sarà premiata per l’impegno sociale e sportivo che da decenni esercita sul territorio metropolitano, diversi ragazzi di alcune delle sue squadre giovanili leggeranno il Giuramento Olimpico dell’Atleta, divenuto uno dei leitmotiv del talk show.

Altro appuntamento fisso la mostra “L’occhio dello sport” del fotografo sportivo Luca Nava, che fin dalla prima serata è stato una delle colonne portanti della rassegna.

“Menù ricco, mi ci ficco”, come dice il proverbio. Amanti della palla a spicchi e, come esortava un piccolo grande uomo di basket, “sportivi e non sportivi” vi aspettiamo in tantissimi.