Vieni a scoprire il LabyrinTea – Milano, Arco della Pace – dal 7 al 13 marzo 2018

Milano 26 Febbraio – Per una settimana a Milano, un’installazione unica di 200 mq in cui perdersi e ritrovarsi immersi nei profumi e nel verde avvolti nella realtà aumentata della tecnologia HoloLens dalle 12:00 alle 20:00 tutti giorni – ingresso gratuito.

FUZETEA invita i milanesi a perdersi sotto l’Arco della Pace in un labirinto di 200 mq, realizzato con vere piante e ricco di profumi, dove la percezione sensoriale va oltre la realtà.

Nel LabyrinTea i visitatori potranno infatti immergersi in visioni e fusioni inaspettate che prenderanno vita davanti ai loro occhi grazie a Microsoft HoloLens. Microsoft HoloLens è il primo computer olografico al mondo in grado di dare forma a una realtà mista, in cui il mondo reale si fonde con ologrammi virtuali. Attraverso l’utilizzo di un visore ogni visitatore potrà scoprire le sorprese disseminate lungo tutto il percorso del labirinto e vivere un’esperienza unica e coinvolgente per la prima volta disponibile al grande pubblico gratuitamente.

Il labirinto offrirà ai visitatori anche un angolo verde in cui rilassarsi, ritagliandosi un momento di pausa dalla frenesia quotidiana, da dedicare completamente a se stessi.

Dal 7 al 13 marzo, ingresso gratuito tutti i giorni dalle 12:00 alle 20:00 – presso Arco della Pace, Milano.