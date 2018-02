Rullo Milan, battuta anche la Roma. Cutrone-Calabria facce d’angelo per la festa del Diavolo.

Milano 26 Febbraio – Diciamoci la verità, chi avrebbe scommesso su un risultato del genere qualche settimana fa? Probabilmente nessuno. Il Milan oggi è una squadra vera, dove tutti si aiutano e nessuno si risparmia. Una squadra che gioca di reparto, una squadra che gioca e si atteggia da squadra.

La serata di Roma certifica il lavoro di Gattuso che ha preso il Milan dal fosso e l’ha risollevato sotto tutti i punti di vista, Rino ha il merito, oltre che tecnico, di aver trasmesso quel senso di appartenenza che da troppo tempo mancava, ora i giocatori sono fieri di indossare la maglia rossonera e si getterebbero nel fuoco per essa. L’apoteosi è la doppia esultanza dei due canterani Cutrone e Calabria, una corsa sotto il settore ospiti battendo la mano sul simbolo del Milan che copre il cuore. È vero, nel calcio abbiamo visto spesso certi gesti, poi “traditi” per soldi o piazze più prestigiose, pugnalate al cuore per i tifosi, ma questi due ragazzi del Diavolo con le facce da angeli sono cresciuti fin da piccoli con la maglia del Milan addosso e non si hanno dubbi sulla genuinità del loro sentimento. Questo aiuta a far crescere il senso di appartenenza, che contagia poi anche tutti gli altri giocatori della rosa.

Il Milan dimostra una compattezza che fa paura, la Roma sbatte continuamente contro la solidità rossonera. Una Roma che crea più del Milan nel primo tempo ma che non è mai realmente pericolosa. Una Roma a cui non viene mai concesso spazio e che ha qualche opportunità solo quando è il Milan ha regalargliela sbagliando in fase di costruzione, una Roma che non riesce mai a distendersi con la manovra.

Nella ripresa il Milan approfitta del calo di tensione romanista, i giallorossi si spaccano in due e il Diavolo trova le due reti con la qualità che ha, quattro passaggi a due tocchi e Cutrone mette dentro al volo. 3 passaggi di prima e Calabria scavalca Alisson col tocco sotto. Prima, durante e dopo ci sono altre tre occasioni nitide per andare in gol. Signore e signori ecco il Milan di Gattuso.

Racconto e analisi tattica.

Per il Milan solito schieramento col 4-3-3, la Roma si dispone a specchio, 4-3-3 con Nainggolan a fare l’interno sinistro di centrocampo invece che agire dietro la prima punta dove lo schierava Spalletti e come era successo nelle ultime uscite.

Le mezzali rossonere Kessie e Bonaventura appoggiano il primo pressing portato da Cutrone, questa è la modifica con cui Gattuso limita molto la manovra giallorossa, facendo accorciare gli esterni Suso e Calhanoglu sugli esterni della Roma, con questo sistema si aprono degli spazi affianco a Biglia che però non vengono mai attaccati da Perotti e Under, con Biglia bravo a scivolare velocemente per chiudere gli spifferi e Bonucci e Romagnoli fondamentali negli anticipi.

Il Milan non trova il giusto ritmo nel giropalla durante il primo tempo, non arrivano le imbucate centrali che piacciono a Gattuso e prova a distendersi sugli esterni risultando però prevedibile. Meglio nel secondo tempo quando nonostante i molti errori in impostazione, riesce ad essere veloce e preciso dalla metà campo in su. La Roma ha un possesso troppo sterile e Shick finisce sempre nella rete di Bonucci e Romagnoli, bravi anche a prendere ogni palla che piove in area.

La prima mezz’ora è in totale equilibrio, qualche stoccata giallorossa da fuori che però non crea pericoli, poi la Roma spinge per 10′ minuti e schiaccia il Milan nella propria trequarti, non arrivano comunque occasionissime, nel finale del primo tempo il Milan impensierisce Alisson per la prima volta, una ripartenza fulminea con Bonaventura che prova a mandare a rete Calhanoglu in verticale, bravo il portiere brasiliano ad uscire e stoppare il turco.