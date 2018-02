Porta Romana: si apre una voragine, Via Muratori chiusa al traffico

Milano 26 Febbraio – Una voragine si è aperta ieri pomeriggio in via Muratori, in zona Porta Romana. Tre masselli del pavè hanno ceduto lasciando una voragine. La via è stata transennata e chiusa al traffico, in attesa del cantiere del Nucleo intervento rapido dei vigili, dal momento che si è registrato un abbassamento del sedime stradale. Impossibile al momento prevedere per quanto la via, che collega piazza Medaglie d’oro con viale ,f Umbria, sara interdetta al traffico. Secondo quanto conferma la polizia locale ce stato un cedimento della carreggiata, all’altezza del civico 8, e la strada si è leggermente allagata. L’acqua è salita in superficie dal sistema di fognatura: ancora da capire se a causa della rottura di un tubo sotto terra o per un cedimento strutturale dopo che parte della strada ha ceduto. (Il Giornale)