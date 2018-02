MuseoCity: i luoghi del collezionismo, a Milano

Milano 26 Febbraio – Tra musei e privati» è il titolo di una tre giorni (dal 2 alo marzo)dedicata al patrimonio museale milanese e all apponto fondamentale del collezionismo privato. L’Associazione MuseoCity (fondata nel maggio 2076 da Paolo Biscottini, Fulvio Irace Gherarda Lucchini Guastalla, Maria Grazia Mazzocchi, Silvia Pacces Sardi, Gemma Sena Chiesa, Annalisa Zanni e Stefano Zuffi) ha come scopo il porre al centro della vita cittadina il grande patrimonio museale e artistico di Milano facendolo conoscere e amare sempre di più. ll tema della seconda edizione ha come tema comune a tutti i musei milanesi (d arte, scientifici, storici, d’impresa, sportivi ed altri) una riflessione sulla storia collezionistica dei capolavori da loro conservati. Previste visite guidate diffuse(aMuseo Segreto»), conversazioni(«Arte contemporanea tra museo e collezionismo», Palazzo Reale, 2 marzo ore 16) e visual show («Il Quinto Stato», Palazzo Reale, 3 marzo-2 aprile). (Il Sole 24 Ore)