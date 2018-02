Un treno vintage, vero, per souvenir al miglior offerente

Milano 25 Febbraio – Vecchi treni dimenticati sui binari morti dell’ex Alfa Romeo a Garbagnate Milanese e nei cimiteri ferroviari di periferia. Elettromotrici, carrozze, locomotive costruite prima degli anni Ottanta e non più idonee a circolare verranno donati a chi promette di non rottamarli per i prossimi 5 anni. L’iniziativa di Ferrovie Nord punta a preservare un pezzo di storia della ferrovia lombarda. Diciotto rotabili in tutto: non si tratta di treni d’epoca ma di vecchi vagoni dismessi e interi treni oramai fuori uso, ritirati dal servizio perché non più adatti ai tempi.

In attesa di un nuovo destino, attualmente giacciono in depositi e scali sparsi per la regione: 4 si trovano a Novate (Milano), 3 a Sacconago (Varese), 1 a Camnago (Monza), 2 a Rovato (Brescia) e ben 8 a Garbagnate, confinati sul binario 1 del raccordo che fu costruito ai tempi d’oro dell’Alfa Romeo, fra Arese e Garbagnate, per il trasporto delle merci e delle auto. I writer li hanno presi di mira e molti convogli sono ricoperti da scritte e graffiti. Nel dettaglio, sono disponibili per il ritiro 6 elettromotrici, 1 locomotiva, 11 carrozze. I rotabili verranno ceduti gratuitamente, ma le spese del trasporto dai depositi al luogo di nuova destinazione saranno a carico di chi li ritira.

Qualche esempio di riutilizzo si è già visto: a Pioltello un vecchio treno degli anni ’50 è stato trasformato in bar e ristorante. Per una serata tra amici, ma anche noleggiabile per cerimonie. A Bollate un’azienda agricola ha parcheggiato una vecchia carrozza davanti all’aia per l’intrattenimento dei visitatori. Un’associazione, impegnata nella riqualificazione di una vecchia stazione dismessa sta curiosando fra i pezzi disponibili e anche due sfasciacarrozze. C’è tempo fino al 5 marzoper presentare la domanda; per ricevere chiarimenti e dettagli, invece, la scadenza è martedì 26 febbraio. Se nessuno si farà avanti Ferrovie Nord dovrà procedere alla demolizione. (Il Giorno)