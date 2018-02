Tra Jazz e musica eurocolta. Omaggio a Luigi Pestalozza – Teatro Strehler

Milano 25 Febbraio – Lunedì 26 febbraio, ore 21, al Teatro Strehler, Tra Jazz e musica eurocolta. Omaggio a Luigi Pestalozza, secondo appuntamento con la ventesima edizione di Jazz al Piccolo Orchestra Senza Confini, organizzato dall Associazione Culturale Musica Oggi in collaborazione con il Piccolo Teatro.

La Civica Jazz Band, diretta da Enrico Intra e Marco Visconti Prasca, rende omaggio a Luigi Pestalozza con un concerto realizzato in collaborazione con Amici di Musica/Realtà. Il programma unisce aspetti del jazz contemporaneo a pagine in cui grandi musicisti europei hanno incontrato il jazz o le musiche di derivazione afroamericana.

Ad un anno esatto dalla scomparso si Pestalozza, storico della musica tra i più importanti del Novecento, Jazz al Piccolo propone una serata in suo onore con un singolare programma border line in linea con la sua grande apertura culturale. Il programma unisce aspetti del jazz contemporaneo a pezzi pianistici di Stravinskj, in una linea di confine in musiche diverse in dialogo fra loro trovando la maniera di fondersi in qualcosa di nuovo e particolare.

Ingresso 16,00€