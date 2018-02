Spuntano gli striscioni pro accoglienza nel quartiere Adriano

Fanno parte del progetto di “rigenerazione urbana” delle periferie promosso dall’associazione «Che fare»

Milano 24 Febbraio – «La parola mondo è più importante della parola patria»: in bella vista su un balcone al primo piano. Qualche metro più in là, appesi alle finestre della Casa della Carità: «L’accoglienza è uno stile organizzato», «La guerra tra poveri si combane con l’inclusione», «La coesione sociale è tutto». E ancora appeso sulle facciate di altri palazzi: «Se sbarca un alieno gli chiedo cosa mangia e se ha fame», «Le città sono di tutti».

No, non siamo a una manifestazione di piazza organizzata dalla sinistra, dai centri sociali e da associazioni varie. Ma nel quartiere Adriano, dove da diversi caseggiati, tra martedì e giovedì, hanno fatto capolino una trentina di striscioni pro accoglienza.

Un’iniziativa spontanea dei residenti? Macché. Il progetto, dal nome «Adriano a cielo aperto», fa parte del programma triennale «La città intorno» gestito da Fondazione Cariplo con la collaborazione del Comune di Milano. Una serie di iniziative perla “rigenerazione urbana” delle periferie e la loro riqualificazione. Tra cui c’è anche questa “opera d’arte” degli slogan appesi ai balconi del quartiere, che – stando agli organizzatori dell’associazione culturale «cheFare» – raccontano i sogni dei residenti.

Quello che è certo è che fino al prossimo 16 marzo le frasi campeggeranno sui palazzi di via Adriano, via Trasimeno, via Lussu, via Tognazzi, via La Malfa. Alcuni, a dire il vero, sono anche divertenti. Come quello che recita: «Olaf di Frozen sindaco». O quello con scritto: «Roma ha il Colosseo, l’Egitto le piramidi, noi il mattone».

All’attacco Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia: «Non discuto se questa sia arte o meno, ma chiedo se riempire il quartiere di striscioni e slogan ira cui molti pro accoglienza, sia un metodo utile per riqualificare le periferie. Ci troviamo in un quartiere dove pochi giorni fa un anziano invalido di 90 anni ha dovuto portarsi una sedia alla fermata Atm perché in tutto il quartiere non esistono pensiline».

E infatti sui social non sono mancati commenti di cittadini increduli. «Non vedo il senso di alcune frasi», scrive Matteo. Più diretto Angelo: «Li trovo orribili».

Da queste parti, la gente si aspetta che la parola riqualificazione faccia rima con ben altro rispetto a questi striscioni. «Mentre si parla di accoglienza e inclusione, nello stabile comunale di via Adriano al civico 60 sono costanti le occupazioni da parte di immigrati clandestini, così come succede in un’ex fabbrica abbandonata in via Meucci. Evidentemente a sinistra hanno priorità ben poco collegate alla realtà, d’altronde il piano periferie di Sala è un colossale flop», chiude Sardone.

M. SAN.