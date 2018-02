MM Bande Nere: scavalca i tornelli, poi colpisce con scacciacani dipendente Atm che lo insegue

Milano 25 Febbraio – Un dipendente Atm fuori servizio ha visto un uomo scavalcare i tornelli nella stazione della metropolitana Bande Nere a Milano. «Ehi, tu, che stai facendo?», lo ha apostrofato, mentre saliva con lui su un treno della linea rossa. I due hanno continuato a discutere e a un certo punto, mentre il convoglio era in movimento, il passeggero senza biglietto ha tirato fuori una pistola scacciacani con cui ha colpito in testa l’addetto dell’azienda dei trasporti.

Paura tra le persone a bordo, che hanno rilanciato il fatto su Facebook. Alla fermata di Gambara il treno è stato fermato. Sul posto sono intervenuti il personale Atm, polizia e 118.

Per una ventina di minuti la circolazione lungo la linea rossa è stata bloccata fra Gambara e Bisceglie. Il dipendente, di 55 anni, è stato trasportato in ospedale con un trauma al viso, in condizioni non gravi. (Corriere)