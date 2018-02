In Viale Argonne, le bocce sono tornate a vivere

Milano 25 Febbraio – II nuovo campo di bocce di Viale Argonne a Milano è stato consegnato ieri agli oltre cento iscritti dell’omonima cooperativa tra ringraziamenti e qualche critica. A causa dei lavori per la realizzazione della M4 il vecchio impianto è stato smantellato e, con un ritardo di quattro mesi, è stato realizzato quello nuovo a disposizione dei residenti del Municipio 3. Ci sono due piste nuovissime e un piccolo spazio coperto con tavoli e sedie oltre agli armadietti per lasciare le bocce. Mancano, rispetto al progetto originale, la fontana e una casetta coperta per mettere il materiale della cooperativa. La prossima settimana saranno consegnati due cassoni di metallo per quest’ultima esigenza. Per le altre eventuali modifiche, amministrazione e MM si sono detti pronti ad ascoltare le istanze di chi frequenterà quello spazio che però resterà aperto e non potrà essere recintato come richiesto.

Francesca Cuomo (Gazzetta dello Sport)