Milano 24 Febbraio – Gran Premio d’Italia il 2 settembre. Blancpain, GT Open e quattro giorni di festa del Cavallino a novembre con le Finali Mondiali Ferrari, presente anche la Scuderia di Formula 1. Torna la “gara più bella del mondo”.

La stagione del Monza Eni Circuit si aprirà con una novità nel panorama endurance: la Targa 6H Monza, una gara di 6 ore aperta alle categorie GT, Turismo e Prototipi. L’evento sarà articolato sulla giornata di sabato 10 marzo con la possibilità, per i partecipanti, di effettuare dei test privati in pista nei due giorni precedenti.La garanzia dei classici appuntamenti monzesi, la conferma della European Le Mans Series e le attese Finali Mondiali Ferrari. «Il calendario sportivo 2018 del Monza Eni Circuit evidenzia ancora una volta la qualità delle competizioni e la varietà degli appuntamenti nel Tempio della Velocità», spiega Pietro Benvenuti, Direttore Commerciale del circuito. «Una stagione con prestigiose conferme mondiali, il fiore all’occhiello della Formula 1, il ritorno della Mille Miglia e il gran finale rallystico. Questo, in sintesi, il calendario 2018 che rilancerà il nostro impianto nel panorama motoristico sportivo nazionale ed internazionale», prosegue Benvenuti.

Dal 20 al 22 aprile, le migliori vetture GT correranno l’Endurance Cup di Blancpain GT Series insieme al Lamborghini Super Trofeo e alle monoposto della Formula Renault Eurocup, palestra per i giovani piloti che aspirano alle serie maggiori.

Si riconferma l’appuntamento con la 4 Hours of Monza della European Le Mans Series nel weekend dall’11 al 13 maggio. Il campionato, diviso nelle categorie LMP2, LMP3 e LMGTE, presenterà oltre 40 vetture, una griglia importante che nello stesso fine settimana si alternerà in pista con la Porsche Carrera Cup Great Britain.

I weekend targati ACI Sport impegneranno il Monza Eni Circuit dall’1 al 3 giugno con i campionati Italian F4 Championship powered by Abarth, Campionato Italiano Sport Prototipi, Porsche Carrera Cup Italia, Mitjet, Campionato Italiano TCR Endurance DSG, F.2000 Italian Trophy e dal 5 al 7 ottobre con Campionato Italiano Gran Turismo, Seat Leon Cup, TCR Italy, Mini Challenge, Trofeo Abarth Selenia e Super Cup.

Il Gruppo Peroni raddoppia quest’anno l’appuntamento in pista. Dal 23 al 24 giugno correranno a Monza il Master Tricolore Prototipi, la 3H Endurance Champions Cup, la Coppa Italia Turismo, Lotus Cup Italia, Novecentoundici Race Cup e Speed Championship. Il weekend dal 29 giugno al 1 luglio, sarà invece la volta del Campionato Italiano Autostoriche, Alfa Revival Cup, Clio Cup Italia, DMV-GTC-Dunlop 60, Formula Renault NEC, Boss GP e FIA Lurani Trophy.

Dal 21 al 23 settembre sarà di scena la GT Open International Series: accanto alle vetture del campionato del promoter Pareja avremo quelle dell’Euroformula Open, del TC Open, del TCR Europe Series Portugal e i prototipi Radical European Masters.

Il FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2018 si conferma nel primo fine settimana di settembre. Migliaia di tifosi da tutto il mondo arriveranno a Monza dal 31 agosto al 2 settembre per assistere alla gara italiana del Campionato del Mondo di Formula 1, la più veloce di tutta la stagione con una media raggiunta dai piloti sul circuito di 243,626 km/h. Con 185 mila presenze nel weekend di gara dello scorso anno, il FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA rimane uno degli eventi più partecipati del Campionato. Nello stesso weekend scenderanno in pista il FIA F.2 Championship, GP3 Series e Porsche Mobil 1 Supercup.

Dall’1 al 4 novembre Monza ospiterà le Finali Mondiali Ferrari. Il circuito diventerà il punto di ritrovo di tutti i tifosi e gli appassionati del Cavallino che potranno assistere alle ultime gare delle tre serie del Ferrari Challenge e alle sessioni degli speciali Programmi XX e di F1 Clienti. Sarà presente anche la Scuderia Ferrari di Formula 1 che si esibirà in uno show ricco di adrenalina mentre nel paddock saranno disponibili come sempre la gamma Ferrari al completo, lo Store e lo spazio dedicato alle famiglie.

Il 18 Novembre tornerà per la terza edizione lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, preludio all’atteso e partecipato evento di chiusura di stagione. Dal 29 novembre al 2 dicembre si terrà il Monza Rally Show, quattro giorni di emozioni con piloti di tutte le categorie che si sfideranno nella tradizionale gara rallystica su pista diventata un appuntamento irrinunciabile sia per i driver che per il numeroso pubblico presente in Autodromo.

Gli appassionati di vetture storiche non potranno perdere tre importanti appuntamenti: il 22 marzo partirà da Monza la rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo (manifestazione che celebrò la sua prima edizione 112 anni fa) con oltre 100 vetture del passato, costruite fra il 1906 e il 1976: nel circuito si disputeranno i primi giri liberi e la parata inaugurale delle vetture iscritte.

Sabato 19 maggio sarà in Autodromo la “gara più bella del mondo”, la Mille Miglia: torneranno i prestigiosi equipaggi della Freccia Rossa dando vita a una nuova tappa monzese, prima dell’arrivo a Brescia, che rinnoverà l’entusiasmo suscitato dalle esperienze del 2015 e del 2016. Si cimenteranno nelle prove di regolarità anche i partecipanti della Modena Cento Ore che mercoledì 6 giugno inizieranno il loro viaggio in giro per l’Italia proprio da Monza.

Non mancano in calendario altri eventi sportivi e appuntamenti che verranno pubblicati sul sito www.monzanet.it. Si ricordano, tra i molti, il raduno The Reunion per motociclisti (19-20 maggio), il Monza Sport Festival (9-10 giugno), la 12H Cycling Marathon e la Monza21 Half Marathon (15-16 settembre).