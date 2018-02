KIABI abbigliamento cerca responsabili di reparto in tutta Italia

Milano 23 Febbraio – Kiabi è un’azienda francese leader nella grande distribuzione tessile a piccoli prezzi e presente in Europa con più di 380 punti vendita e più di 800 collaboratori. Il primo negozio apre a Roncq, nei pressi di Lille nel 1978. L’azienda cerca Responsabili di Reparto che si occuperanno di selezionare, formare e motivare il team di vendita, gestire l’apertura e la chiusura del punto vendita, garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e di produttività etc. I Requisiti sono i seguenti: passione per la moda, ottime capacità di gestione commerciale, predisposizione al servizio cliente, spirito di squadra etc. Le assunzioni saranno effettuate presso 29 punti vendita situati in varie città italiane … continua a leggere