A marzo, con le favole dei Grimm e con Manzoni, continua il mese di spettacoli dedicato ai bambini

Milano 22 Febraio – Da sabato 3 marzo, nella Scatola Magica del Teatro Strehler, è in scena Il Principe Ranocchio swing – Cappuccetto Rosso rock, un’originale e divertente versione delle fiabe dei fratelli Grimm, firmata da Stefano de Luca.

Lunedì 5 marzo, al Teatro Studio Melato, va in scena I promessi sposi siamo noi, un’’operazione teatrale inedita, in cui gli studenti diventano protagonisti.

Tra nuove produzioni del Piccolo, riprese e ospitalità, fino al 22 marzo continuano gli spettacoli dedicati ai bambini.