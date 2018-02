Unicredit: 550 nuove assunzioni

Milano 21 Febbraio – Unicredit è una delle maggiori banche italiane e quella maggiormente internazionalizzata. La sede principale del gruppo è a Milano, ma ha una rete capillare di 4000 filiali ed inoltre, grazie a varie acquisizioni, è riuscito a creare un network bancario che arriva in tanti paesi europei e oltre: America, Africa, Asia, Medio Oriente, Oceania, etc.

Già lo scorso anno Unicredit aveva raggiunto accordi con i sindacati di categoria per un ricambio generazionale del personale, permettendo in questo modo la contemporanea assunzione di tanti giovani. Unicredit anche per il 2018, ha siglato con i sindacati un nuovo accordo che prevede nuove assunzioni di giovani … continua a leggere