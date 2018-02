Una lite tra famiglie per chi deve occupare la casa Aler: la polizia interviene ed è costretta ad arbitrare

Milano 20 febbraio – Una lite condominiale come tante, se non fosse che l’oggetto della contesa era un appartamento occupato abusivamente da entrambe le famiglie. E’ stata una situazione surreale quella in cui si sono trovati i poliziotti che sono intervenuti in via Gigante, a Milano. A discutere animatamente c’erano due nuclei familiari di egiziani composti da 4 e 6 persone.



Il primo rivendicava il titolo di “proprietario” perché ha occupato per primo l’abitazione, anche se successivamente lo ha ceduto all’altra famiglia in cambio di affitto, ovviamente illegale visto che si tratta del subaffitto di un’occupazione abusiva. In virtù del mancato pagamento del ‘canone’, i quattro egiziani hanno preteso di sfrattare gli altri per rientrare in possesso dei locali.

La lite è terminata dopo una lunga trattativa che si è conclusa con la rinuncia della pretesa da parte della famiglia di quattro egiziani, tra cui una donna incinta. Sono in corso accertamenti con l’Aler. (Repubblica)